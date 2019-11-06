Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Oxburg", Ruhrpott
Zur Wochenmitte erwartet Geschäftsführer Kambez seine vier Mitstreiter in Mülheim an der Ruhr. Fleisch aus der Region ist das Grundnahrungsmittel des "Oxburg". Direkt im Hafen der Stadt gelegen, besticht das Restaurant durch die offene Showküche und das Slow-Food-Prinzip. Kann der Junggastronom die Konkurrenten mit seinem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins
