Mein Lokal, Dein Lokal

Heute geht es für die vier Gastronomen kulinarisch ins weit entfernte Vietnam. Im "Pho Saigon" in Aachens Stadtmitte freut sich Geschäftsführerin Kim Tran (39) darauf, mit Hilfe ihres Mannes den Gästen die Küche ihrer Heimat näherzubringen. Doch schafft sie es damit die Gaumen der Konkurrenten zu kitzeln? Rechte: kabel eins

