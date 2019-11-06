Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Pho Saigon", Aachen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute geht es für die vier Gastronomen kulinarisch ins weit entfernte Vietnam. Im "Pho Saigon" in Aachens Stadtmitte freut sich Geschäftsführerin Kim Tran (39) darauf, mit Hilfe ihres Mannes den Gästen die Küche ihrer Heimat näherzubringen. Doch schafft sie es damit die Gaumen der Konkurrenten zu kitzeln? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins