"Küppers Bierstuben", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Küppers Bierstuben", Düsseldorf
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das echte "Düsseldorfer Mädsche" Katja Canters (45) lädt am Dienstag zu Altbier und deftiger Brauhausküche in den linksrheinisch gelegenen Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ein. Ihr Restaurant "Küppers" ist bereits seit mehreren Generationen in Familienbesitz und eine Institution in Heerdt. Ob Katja mit ihrem Familienbetrieb punkten kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins