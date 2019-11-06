"L'arte in Cucina", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.11.2019: "L'arte in Cucina", Düsseldorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der aus der Toskana stammende leidenschaftliche Familienvater, Schlagersänger und gelernte Koch Gianluca Casini (40) bezeichnet sich selbst als Künstler in der Küche. Er begrüßt seine Konkurrenten heute in seinem Familienrestaurant "L'arte in Cucina" und will sie mit Kochkunst, eigenen Kreationen und original toskanischer Küche überzeugen. Ob ihm dies gelingt? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins