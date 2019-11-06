Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"L'arte in Cucina", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"L'arte in Cucina", Düsseldorf

"L'arte in Cucina", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "L'arte in Cucina", Düsseldorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der aus der Toskana stammende leidenschaftliche Familienvater, Schlagersänger und gelernte Koch Gianluca Casini (40) bezeichnet sich selbst als Künstler in der Küche. Er begrüßt seine Konkurrenten heute in seinem Familienrestaurant "L'arte in Cucina" und will sie mit Kochkunst, eigenen Kreationen und original toskanischer Küche überzeugen. Ob ihm dies gelingt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen