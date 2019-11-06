Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Brits KWISIN", Mainz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Brits KWISIN", Mainz

"Brits KWISIN", MainzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Brits KWISIN", Mainz

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit hausgemachten internationalen Speisen im Angebot wird es für die Gastronomen am Dienstag im "Brits KWISIN" sehr spannend. Sigrid "Brit" Morbitzer kreiert für ihre Kollegen handgemachte Spezialitäten und bringt einen französischen Touch in die Mainzer Runde. Ob die gelernte Fremdsprachensekretärin die Konkurrenz überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen