Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Steak Manufaktur", Augsburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Dienstag besuchen die Gastronomen die "Steak Manufaktur" im Prinz-Carl-Palais in Augsburg. Im stimmungsvollen Gewölbeambiente werden die edelsten Rinderrassen serviert. Kann Küchendirektor Matthias Fielitz (43) mit seinem Kobe Beef überzeugen? Rechte: kabel eins

