"Brauereigasthof Fuchs", NeusäßJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Brauereigasthof Fuchs", Neusäß
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
An Tag drei heißt Jessica Fuchs (29) ihre Gäste in Neusäß im Kreis Augsburg im "Brauereigasthof Fuchs" willkommen. In sechster Generation leitet Jessica das Traditionshaus mit uriger Gemütlichkeit und bayerisch-schwäbischen Spezialitäten sowie Wurst aus eigener Metzgereiherstellung. Mit Witz, Charme und gutbürgerlicher Küche will Jessica heute ihre Gäste überzeugen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins