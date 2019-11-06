Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Nordenholzer Hof", Hude

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Nordenholzer Hof", Hude

"Nordenholzer Hof", HudeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Nordenholzer Hof", Hude

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das spannende Wochenfinale findet heute in Hude statt. In der beschaulichen Gemeinde wartet der jüngste Gastgeber der Runde, Simon Klys (28), im "Nordenholzer Hof" auf seine Gäste. Mit seiner sympathischen Art und seinem Fachwissen möchte er die anderen Teilnehmer von sich und dem Lokal überzeugen. Ob ihm das gelingt und er den Pokal mit nach Haus nimmt? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen