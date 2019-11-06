"Panoramarestaurant", SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Panoramarestaurant", Südtirol
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Südtiroler Woche eröffnet das "Panoramarestaurant" in St. Leonhard. Hier bereiteten sich bereits die Weltmeister der deutschen Fußballnationalmannschaft auf das Turnier in Brasilien vor. Kann Daniel (26) seine Mitstreiter zu Beginn der Woche auch mit einer weltmeisterlichen Küche beeindrucken? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins