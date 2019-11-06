Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Brandiskeller", Südtirol

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Brandiskeller", Südtirol

"Brandiskeller", SüdtirolJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Brandiskeller", Südtirol

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Dienstag führt es unsere Gastronomen in den "Brandiskeller" vor den Toren Lanas. Am Fuße der Schlossruine Brandis bietet Markus (44) seinen Gästen traditionsreiche Tiroler Küche mit modernem Feinschliff. Kann der frühere Kellner Lehrling mit urigem Ambiente inmitten alter Weinfässer und deftigen Speisen die Punkteführung erringen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen