Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Sunnegg", Südtirol
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Drei Tage lang konnte Alexander (34) seine Konkurrenten unter die Lupe nehmen. Heute steht der Koch im "Sunnegg" wieder selbst am Herd und startet einen Angriff auf die Siegertrophäe. Am Rande der Stadt Brixen erwarten die vier Gastronomen ausgeklügelte Südtiroler Speisen und eine Wohlfühloase inmitten der Weinberge. Ob Alexander der Sprung an die Spitze gelingt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
