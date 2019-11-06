Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Urban Kitchen", Heidelberg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Urban Kitchen", Heidelberg

"Urban Kitchen", HeidelbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Urban Kitchen", Heidelberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Los geht es mit unserer "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche im Rhein-Neckar-Raum im Szenelokal "Urban Kitchen". Florian Dörsam (25) betreibt in Heidelberg das stilvoll eingerichtete Restaurant, welches von Burgern über Pasta bis hin zu Sushi alles bietet, was das Herz begehrt. Ob der junge, dynamische Gastronom mit seinem internationalen Speisenangebot bei seinen Mitstreitern punkten kann? Rechte: kabel eins

