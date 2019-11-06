"Georgs Grill", LudwigshafenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Georgs Grill", Ludwigshafen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Georg Fritsch (44) bittet am Dienstag in seinem gemütlichen Lokal "Georgs Grill" seine Gäste zu Tisch. Direkt an einem Schrebergarten in Ludwigshafen gelegen, hat sich der gelernte Koch einen angenehmen Ort zum Verweilen und Genießen geschaffen. Das urige Gasthaus bietet deutsche, regionale Küche in entspannter Atmosphäre. Kann der Paradiesvogel Georg die anderen Gastronomen mit seinen kulinarischen Kreationen überzeugen? Rechte: kabel eins
