Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Italienische Lebens- und Gaumenfreude gibt es heute im Restaurant "Kleiner Rosengarten" zu erleben. Stefano Randese (63) will seinen Kollegen die Vielfalt der sizilianischen Küche präsentieren. Der Küchenmeister hat über 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und durfte bereits in Sterneküchen sowie als Küchenchef auf Kreuzfahrtschiffen sein Können unter Beweis stellen. Der gebürtige Italiener verspricht einen kulinarischen Kurzurlaub. Rechte: kabel eins

