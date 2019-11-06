"Schloss Auerbach", BensheimJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Schloss Auerbach", Bensheim
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" im Rhein-Neckar-Gebiet findet heute hoch oben auf dem Auerberg im "Schloss Auerbach" statt. Andreas Pietralla (56) bietet seinen Gästen ein außergewöhnliches Spektakel. Der Mittelalterfan und Nostalgiker will seine Gäste mit einem Rittermahl verwöhnen. Wer wird nach dem goldenen Siegerteller und den 3.000 Euro greifen? Rechte: kabel eins
