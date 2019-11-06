Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Speicher 8", Stralsund

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Speicher 8", Stralsund

"Speicher 8", StralsundJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Speicher 8", Stralsund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Woche in Stralsund und auf Rügen wird vom "Speicher 8" eröffnet. In unmittelbarer Nähe zur berühmten "Gorch Fock" lernen die Gastronomen die historische Hansestadt und Thomas Münchow (39) kennen. Dort will der sympathische Vollblutgastronom mit norddeutschen Köstlichkeiten punkten. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins

