Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Speicher 8", Stralsund
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche in Stralsund und auf Rügen wird vom "Speicher 8" eröffnet. In unmittelbarer Nähe zur berühmten "Gorch Fock" lernen die Gastronomen die historische Hansestadt und Thomas Münchow (39) kennen. Dort will der sympathische Vollblutgastronom mit norddeutschen Köstlichkeiten punkten. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
