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Mein Lokal, Dein Lokal

"Lennox", Binz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Lennox", Binz

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Lennox", Binz

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jetzt geht's um die Wurst: Das mit Spannung erwartete Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" wird zeigen, wer den Pokal am Ende in den Händen hält. Im "Lennox" auf Rügen gibt es bei Torsten Gierke (45) Sushi und feinstes australisches Fleisch auf den Tellern. Damit hofft er die Konkurrenz für sich zu gewinnen. Ob der verheiratete Familienvater erfolgreich sein wird oder ein anderer der vier Gastronomen den Wochensieg holt? Rechte: kabel eins

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