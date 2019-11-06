Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Nasca", München

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Nasca", München

"Nasca", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Nasca", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mein Lokal, Dein Lokal startet mit einer besonders exotischen Woche in München. Den Auftakt an Tag eins macht Kathrin Strauß (33) mit ihrem peruanischen Restaurant Nasca. In der Nähe des Englischen Gartens liegt das kleine Restaurant, mit Sicht auf die Altstadt. Mit Münchens einzigem peruanischem Lokal bietet Kathrin ihren Kollegen neuinterpretierte und modern zubereitete Speisen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen