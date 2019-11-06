"Topolino", Bayerischer WaldJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Topolino", Bayerischer Wald
Folge vom 06.11.2019
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im "Topolino" im kleinen Ort Hutthurm statt. Josef "Sepp" Winkler (51) bietet seinen Gästen mediterrane Gerichte mit bayerischem Einschlag. Die moderne Einrichtung verbreitet einen Hauch spanischen Flairs und der gelernten Koch Sepp lässt sich in der verglasten Showküche auf die Finger und Töpfe schauen. Wer wird heute das Rennen machen? Wer wird nach dem goldenen Siegerteller und den 3.000 Euro greifen? Rechte: kabel eins
