Mein Lokal, Dein Lokal

"The Caribbean Embassy", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"The Caribbean Embassy", München

"The Caribbean Embassy", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "The Caribbean Embassy", München

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche aus München findet heute in "The Caribbean Embassy" statt. Julia Rosa Santa Cruz (30), gebürtig aus Havanna, will heute die Konkurrenten mit ihrer Event-Location am Bavariapark mit karibischer Kost beeindrucken. Kann Julia die Konkurrenz toppen? Erfahren Sie, wer heute den goldenen Siegerteller sowie das Preisgeld von 3.000 Euro gewinnt. Rechte: kabel eins

