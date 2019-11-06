"The Caribbean Embassy", MünchenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "The Caribbean Embassy", München
Das große Finale der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche aus München findet heute in "The Caribbean Embassy" statt. Julia Rosa Santa Cruz (30), gebürtig aus Havanna, will heute die Konkurrenten mit ihrer Event-Location am Bavariapark mit karibischer Kost beeindrucken. Kann Julia die Konkurrenz toppen? Erfahren Sie, wer heute den goldenen Siegerteller sowie das Preisgeld von 3.000 Euro gewinnt. Rechte: kabel eins
