Mein Lokal, Dein Lokal

"Zwanzig Dreizehn", Bielefeld

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Zwanzig Dreizehn", Bielefeld

"Zwanzig Dreizehn", BielefeldJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Zwanzig Dreizehn", Bielefeld

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am Dienstag führt es unsere Gastronomen ins "Zwanzig Dreizehn". Am Klosterplatz Bielefeld bietet Jonas (25) seinen Gästen einen Mix aus westfälischer, arabischer und asiatischer Küche. Passend dazu serviert die Bielefelder Bar des Jahres 2014 die besten Drinks. Kann der junge Unternehmer mit seinem Lokal dieser Auszeichnung folgen und den Punktesieg holen? Rechte: kabel eins

