Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "La Perla", Bielefeld
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Mittwoch geht es für die Gastronomen ins "La Perla" im Bielefelder Stadtteil Brake. In dem kleinen italienischen Lokal empfängt Alexandra (45) ihre Mitstreiter zusammen mit ihrem Mann, Chefkoch Cosimo, zu Pizza und hausgemachten Nudeln. Kann das Ehepaar mit ihrer Küche überzeugen und sich den ersten Platz sichern? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins