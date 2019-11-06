Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

Heute: "Kocherei", Bielefeld

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Heute: "Kocherei", Bielefeld

Heute: "Kocherei", BielefeldJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: Heute: "Kocherei", Bielefeld

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Drei Tage lang konnte Piet (58) seine Konkurrenten unter die Lupe nehmen. Heute steht der Gastronom in der "Kocherei" selbst auf dem Prüfstand. Im Herzen der Innenstadt Bielefelds erwartet die vier Gastronomen internationale Küche auf dem Gelände des Lenkwerks. Gelingt Piet mit seiner 30-jährigen Gastronomieerfahrung der Sprung an die Spitze? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen