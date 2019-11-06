Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Hamburger Woche eröffnet Koch Claudio Carlin Williams (33) mit seinem gleichnamigen Restaurant "Claudio's" mitten in St. Pauli. Der temperamentvolle Spanier will mit mediterraner Küche, frischen Tapas und vollmundigen Weinen punkten. Ob er damit schon gleich zu Anfang der Woche seine Mitstreiter überzeugen kann? Rechte: kabel eins

