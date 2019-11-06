Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Gandhi", Hamburg

Kabel Eins
"Gandhi", Hamburg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Gandhi", Hamburg

45 Min.

Tag drei steht im Namen der Gewürze: Pankaj "Sunny" Kapur (33) entführt unsere Gastronomen ins ferne Indien, das durch sein Lokal "Gandhi" gar nicht so fern ist und in Hamburg Eppendorf liegt. Der gelernte Restaurantfachmann will mit traditionell indischer Küche, viel Farbe und exotischem Geschmack bestechen. Ob ihm das gelingt? Rechte: kabel eins

