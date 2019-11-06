Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Neumanns", Salzgitter-Lebenstedt

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Neumanns", Salzgitter-Lebenstedt

Folge vom 06.11.2019: "Neumanns", Salzgitter-Lebenstedt

44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Die Woche in Braunschweig wird im Wirtshaus "Neumanns" eröffnet. In Salzgitter-Lebenstedt benötigen die Gastronomen neben Appetit auch eine gehörige Portion Rhythmusgefühl, denn Gastgeber Jürgen Neumann (56) ist ausgebildeter Tanzlehrer. In seinem Wirtshaus will er mit guter deutscher Küche und leckerem Pferdefleisch punkten! Ob die anderen Gastronomen seine Vorliebe teilen oder doch ablehnen? Rechte: kabel eins

