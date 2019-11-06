"Mediterran Steakhouse", AttendornJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Mediterran Steakhouse", Attendorn
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche im Sauerland startet heute in Attendorn: Geschäftsführer und Chefkoch Dalibor Divkovic-Dittrich (37), genannt Dado, begrüßt die vier Mitstreiter in seinem Restaurant "Mediterran Steakhaus". Der gebürtige Bosnier glänzt mit seiner mediterranen und kroatischen Küche inklusive Reifeschrank. Ob er mit seinem fleischlastigen Konzept punkten kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins