Mein Lokal, Dein Lokal

"Karl", Neuenrade

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Karl", Neuenrade

"Karl", NeuenradeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Karl", Neuenrade

44 Min.
Ab 6

Zur Wochenmitte nimmt die einzige Frau der Runde das Zepter in die Hand: Susanna Galic (45) zeigt den Herren, dass auch eine Frau in der Männerdomäne des Kochberufs glänzen kann. Am wohlsten fühlt sie sich in ihrer Showküche im Restaurant "Karl" in Neuenrade. Im modern eingerichteten, denkmalgeschützten Bruchsteingebäude erwartet die Mitstreiter neu interpretierte, regionale und mediterrane Küche. Ob die Gastronomin den Männern beim Front-Cooking einheizen und dabei punkten kann? Rechte: kabel eins

