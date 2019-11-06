Heute: "Herzhaft", LüdenscheidJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: Heute: "Herzhaft", Lüdenscheid
Folge vom 06.11.2019
Alpenländisches Ambiente mitten im Sauerland: Alexander Hagebölling (39) begrüßt seine Mitstreiter am vierten Tag der Woche in seinem Lüdenscheider Lokal "Herzhaft". Zugehörig zum Hotel "Sportalm Gipfelglück" erwartet die Gastronomen nicht nur Chefkoch Alex in seiner Showküche in Action, sondern sie können sich auch abseits des Gastraums in der Kletterhalle, beim Tennis oder beim Billard spielen austoben. Überzeugt Alex in seinen Lederhosen? Rechte: kabel eins
