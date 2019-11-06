Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Heute: "Herzhaft", Lüdenscheid

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Heute: "Herzhaft", Lüdenscheid

Folge vom 06.11.2019: Heute: "Herzhaft", Lüdenscheid

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alpenländisches Ambiente mitten im Sauerland: Alexander Hagebölling (39) begrüßt seine Mitstreiter am vierten Tag der Woche in seinem Lüdenscheider Lokal "Herzhaft". Zugehörig zum Hotel "Sportalm Gipfelglück" erwartet die Gastronomen nicht nur Chefkoch Alex in seiner Showküche in Action, sondern sie können sich auch abseits des Gastraums in der Kletterhalle, beim Tennis oder beim Billard spielen austoben. Überzeugt Alex in seinen Lederhosen? Rechte: kabel eins

