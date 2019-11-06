Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Romanicum", Chiemgau
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im Chiemgau startet die Woche im "Romanicum" in Raubling. Inhaber Markus Wunderlich (45) möchte mit seinem regionalen "Gourmet-Fastfood" überzeugen. Hier werden Burger und Currywurst von Sternekoch Patrick Coudert (59) zubereitet. Ob Markus seine Mitstreiter mit seinem außergewöhnlichen Konzept überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins