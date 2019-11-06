Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Gasthaus Zur Post", Chiemgau

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Gasthaus Zur Post", Chiemgau

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Gasthaus Zur Post", Chiemgau

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Am zweiten Tag der Chiemgau-Woche geht es für unsere Gastronomen nach Breitbrunn am Chiemsee. Inhaber und Koch Holger Paluszek (50) setzt in seinem Gasthaus "Zur Post" auf bayerische Küche und bayerisches Ambiente. Der gebürtige Hannoveraner geht unter anderem mit Schweinshaxe und Roulade auf Punktejagd. Ob Holger damit erfolgreich ist? Rechte: kabel eins

