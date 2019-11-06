Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Das Mauracher", Chiemgau

44 Min. Ab 6

Als einzige Frau der Chiemgau-Runde lädt Roya Bederke (36) ihre Gäste nach Traunstein ein. Dort führt sie seit sechs Jahren mit Leib und Seele "Das Mauracher". Das Restaurant ist modern eingerichtet und in der Küche werden vorwiegend hausgemachte Gerichte aus regionalen Produkten gezaubert. Mit Steaks, Burgern und weiblichem Charme versucht Roya, möglichst viele Punkte abzusahnen. Rechte: kabel eins

