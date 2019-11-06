Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Das Mauracher", Chiemgau
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als einzige Frau der Chiemgau-Runde lädt Roya Bederke (36) ihre Gäste nach Traunstein ein. Dort führt sie seit sechs Jahren mit Leib und Seele "Das Mauracher". Das Restaurant ist modern eingerichtet und in der Küche werden vorwiegend hausgemachte Gerichte aus regionalen Produkten gezaubert. Mit Steaks, Burgern und weiblichem Charme versucht Roya, möglichst viele Punkte abzusahnen. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
