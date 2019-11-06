Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ocakbasi 64", Braunschweig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Feurig wird es für die Gastronomen am Dienstag bei Gastgeberin Belgin Baba (35) im Braunschweiger Restaurant "Ocakbasi 64". Das türkische Restaurant gibt mit dem Namen bereits die kulinarische Richtung vor, denn Ocakbasi heißt übersetzt "vor dem Grill". In der Küche steht ein großer Holzkohlegrill, welcher vom Grillmeister Bilkan (33) bedient wird. Ob die gelernte Automobilkauffrau die Konkurrenz mit gutem Essen und Tanzeinlagen überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
