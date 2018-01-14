"Historisches Wirtshaus Aiging", ChiemgauJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.01.2018: "Historisches Wirtshaus Aiging", Chiemgau
Zum Finaltag der "Mein Lokal, Dein Lokal" Chiemgau-Woche führt es die Gastronomen nach Aiging. Inhaber und Koch Neno Bini (49) setzt in seinem "Historischen Wirtshaus Aiging" auf kulinarische Vielfalt mit italienischen und afrikanischen Speisen. Seine leergefegte Küche sorgt bei Nenos Gästen allerdings erst einmal für Verwirrung. Wird es hier überhaupt etwas zu essen geben?
