"Carlos Grill", Kempten

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Carlos Grill", Kempten

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche aus Ulm und Umgebung startet im "Carlos Grill" in Kempten. Der Geschäftsführer Karl "Carlos" Strobl (47) will mit seinem Grill-Konzept seine Mitstreiter überzeugen. In seinem Restaurant werden frische Fleisch- und Grillspezialitäten vom 500 Grad heißen Holzkohlegrill zubereitet. Ob der frühere Veganer Carlos seine Kollegen mit seiner breiten Palette an Fleischspezialitäten zu einer hohen Punktevergabe bewegen kann? Rechte: kabel eins

