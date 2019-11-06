Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"FreshSub", Ulm

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"FreshSub", Ulm

"FreshSub", UlmJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "FreshSub", Ulm

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Mittwoch bei "Mein Lokal, Dein Lokal" wird durch Philipp Schneider (39) eröffnet. Bereits seit dreizehn Jahren betreibt Philipp sein "FreshSub" Konzept und expandiert seitdem auf internationaler Ebene. Der Gastronom bietet neben frisch belegten Baguettes nicht nur vegane und vegetarische Speisen an, sondern ebenso regionale Fleischprodukte. Kann Philipp mit kreativer Systemgastronomie die Punktetabelle anführen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen