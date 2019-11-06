Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "FreshSub", Ulm
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Mittwoch bei "Mein Lokal, Dein Lokal" wird durch Philipp Schneider (39) eröffnet. Bereits seit dreizehn Jahren betreibt Philipp sein "FreshSub" Konzept und expandiert seitdem auf internationaler Ebene. Der Gastronom bietet neben frisch belegten Baguettes nicht nur vegane und vegetarische Speisen an, sondern ebenso regionale Fleischprodukte. Kann Philipp mit kreativer Systemgastronomie die Punktetabelle anführen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins