"New Bowling Center", Neu-UlmJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "New Bowling Center", Neu-Ulm
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
An Tag vier von "Mein Lokal, Dein Lokal" lädt Anna Hoffmann (33) ihre Gäste nach Neu-Ulm ein. Im "New Bowling Center" führt Anna das gastronomische Marketingkonzept "Bowlen, Golfen, Essen". Das Restaurant im "New Bowling Center" ist modern eingerichtet und bietet amerikanische Cross Over-Gerichte an. Eine Auswahl an Burgern und die selbstgemachten Pizzen sollen heute die Mitstreiter begeistern. Ob das gelingt und die kritische Konkurrenz überzeugt werden kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins