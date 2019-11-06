"Restaurant Esszimmer", MittelbiberachJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Esszimmer", Mittelbiberach
Das Finale führt die Gastronomen heute nach Mittelbiberach. Die junge Serviceleiterin Sarah Kaiser (31) bietet mit ihrem Ehemann modern interpretierte regionale Gerichte an. Das Angebot umfasst regionale Fleisch- und Gemüsespezialitäten sowie Speisen einer modern interpretierten Küche. Ihre Liebe zum Detail macht sie zu einer der Favoriten. Behält Sarah auch am Finaltag ihr fröhliches Lächeln und kann sie mit ihrem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins
