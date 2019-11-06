Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Hooters", Frankfurt am Main

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Hooters", Frankfurt am Main

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Hooters", Frankfurt am Main

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Frankfurt beginnt mit einem außergewöhnlichen Konzept: Heiße Mädels, Fast Food und amerikanische Sportsbar-Atmosphäre gibt es im "Hooters" zu bestaunen. Geschäftsführer Rupert Nagl (48) begrüßt seine Gäste und will sie von seinem in Deutschland einzigartigen Lokal überzeugen. Ob er mit seinem "fleischlastigen" Konzept punkten kann? Rechte: kabel eins

