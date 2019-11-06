"Hooters", Frankfurt am MainJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Hooters", Frankfurt am Main
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Frankfurt beginnt mit einem außergewöhnlichen Konzept: Heiße Mädels, Fast Food und amerikanische Sportsbar-Atmosphäre gibt es im "Hooters" zu bestaunen. Geschäftsführer Rupert Nagl (48) begrüßt seine Gäste und will sie von seinem in Deutschland einzigartigen Lokal überzeugen. Ob er mit seinem "fleischlastigen" Konzept punkten kann? Rechte: kabel eins
