"Zum Rühl", Oberursel

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Zum Rühl", Oberursel

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche geht es für die Gastronomen ins beschauliche Oberursel zur Apfelweinwirtschaft "Zum Rühl". Gastgeber Klaus Geisenberger (52) bietet mit seinem Lokal alles, was das hessische Herz begehrt: Apfelwein, Handkäs und selbstgemachte grüne Soße. Ob Klaus mit seiner urigen Apfelweinwirtschaft und seiner hessischen Gelassenheit genügend Punkte für den Wochensieg ergattern kann? Rechte: kabel eins

