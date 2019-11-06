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Mein Lokal, Dein Lokal

"Fleur de Sel", Maintal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Fleur de Sel", Maintal

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Folge vom 06.11.2019: "Fleur de Sel", Maintal

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zur Wochenmitte nimmt die einzige Frau der Runde das Zepter in die Hand: Christine Theumer (35) zeigt in ihrem Restaurant "Fleur de Sel", was die französische Küche alles zu bieten hat. Im Familienbetrieb steht der Bruder als Küchenchef in der offenen Showküche und verwöhnt die Gäste mit seinen Kreationen. Im Service sorgen Mama und Papa für einen reibungslosen Ablauf. Wird Christine mit ihrem Konzept bei den Männern Eindruck machen? Rechte: kabel eins

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