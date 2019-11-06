Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Risamore", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Berlin beginnt mitten im Herzen der Stadt in der italienischen Risotteria "Risamore". Restaurantleiterin Nica Capovilla (30) möchte mit ihrem einzigartigen Konzept beweisen, dass in Reis mehr steckt als man denkt. Ob sie die anderen Gastronomen mit viel Liebe zum Reis und ihrer offenen Küche überzeugen kann? Rechte: kabel eins
