Mein Lokal, Dein Lokal

"Ratskeller Reinickendorf", Berlin

Folge vom 06.11.2019
"Ratskeller Reinickendorf", Berlin

"Ratskeller Reinickendorf", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ratskeller Reinickendorf", Berlin

44 Min. Ab 6

Zur Wochenmitte entführt Inhaber Markus Assemacher (41) in seinen "Ratskeller Reinickendorf". Im urigen Gewölbekeller des Rathauses wartet eine gutbürgerliche Küche auf die Gastronomen. Mit Hilfe seines Chefkochs möchte Markus zeigen, wie deutsche Küche schmecken muss. Ob er mit einem meterlangen Fleischspieß einen bleibenden Eindruck hinterlässt?

