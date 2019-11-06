Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Martha's", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum großen Wochenfinale begrüßt der gebürtige Holländer Sander Bosman (38) seine vier Mitstreiter in seinem Lokal "Martha's" in Schöneberg. Eine neue Berliner Küche auf hohem Niveau in edler, entspannter Atmosphäre verzaubern Augen und Gaumen. Ob der Restaurantleiter den Siegerteller mit nach Hause nimmt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
