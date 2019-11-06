Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lindenhof", Flechtorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Eröffnung der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Wolfsburg beginnt in Flechtorf im Restaurant "Lindenhof". Der gelernte Koch Alexander (36) möchte mit seinem traditionellen und modernen Speisenkonzept seinen Mitbewerbern zeigen, dass man die deutsche traditionelle Küche mit internationalen Klassikern kombinieren und so zu einem einmaligen Geschmackserlebnis verwandeln kann. Ob Alexander seine Kollegen im bereits seit 100 Jahren bestehenden "Lindenhof" überzeugt? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins