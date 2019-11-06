Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Occhipinti", Wolfsburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zum "Bergfest" lädt der Chefkoch Giacomo (47) in seine italienische Edelschmiede "Occhipinti". Inmitten einer Schrebergarten-Anlage bietet der gebürtige Italiener edle italienische Speisen, um dem sonst so oft angebotenen Standard zu entgehen. Giacomos Familie unterstützt den Chefkoch in seinem Restaurant nach Leibeskräften. Ob Giacomo mit seinen Hummergerichten punkten kann? Rechte: kabel eins

