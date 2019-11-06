Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Occhipinti", Wolfsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum "Bergfest" lädt der Chefkoch Giacomo (47) in seine italienische Edelschmiede "Occhipinti". Inmitten einer Schrebergarten-Anlage bietet der gebürtige Italiener edle italienische Speisen, um dem sonst so oft angebotenen Standard zu entgehen. Giacomos Familie unterstützt den Chefkoch in seinem Restaurant nach Leibeskräften. Ob Giacomo mit seinen Hummergerichten punkten kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
