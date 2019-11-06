Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Paulaner Botschaft", Wolfsburg

44 Min. Ab 6

Der vierte Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche führt in das Restaurant "Paulaner Botschaft" mitten auf die Haupteinkaufsstraße von Wolfsburg. Die Servicemitarbeiterin Ute (50) erwartet die vier Mitbewerber in ihrer bayerischen Küche in traditionell eingerichtetem Ambiente. Das fleischlastige Küchenangebot umfasst Steaks, Schnitzel und Rouladen. Ob Ute damit überzeugen kann? Rechte: kabel eins

